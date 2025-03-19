Движение транспорта в центре Ростова ограничат из-за культурного мероприятия

Об этом информирует департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.
В период с 08:00 4 апреля до 18:00 5 апреля проезд по переулку Крепостному на участке от улицы Суворова до улицы Большой Садовой будет закрыт.
Ростовская область, 19 марта 2025. DON24.RU. В Ростове с 4 по 5 апреля в центре города пройдет культурное мероприятие, из-за чего будет ограничено движение транспортных средств.
Об этом информирует департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.
В период с 08:00 4 апреля до 18:00 5 апреля проезд по переулку Крепостному на участке от улицы Суворова до улицы Большой Садовой будет закрыт.