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Движение транспорта в центре Ростова ограничат из-за культурного мероприятия

Ростовская область, 19 марта 2025. DON24.RU. В Ростове с 4 по 5 апреля в центре города пройдет культурное мероприятие, из-за чего будет ограничено движение транспортных средств.

Об этом информирует департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

В период с 08:00 4 апреля до 18:00 5 апреля проезд по переулку Крепостному на участке от улицы Суворова до улицы Большой Садовой будет закрыт.