Школу в Дормидонтовке Хабаровского края откроют в сентябре

В школе посёлка Дормидонтовка Вяземского района Хабаровского края кипит работа — после капитального ремонта учреждение должно открыться к 1 сентября. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», все процедуры специалисты подрядной организации ведут согласно графику, без каких-либо задержек. В настоящее время основные работы уже завершены.
По словам начальника управления образования администрации муниципалитета Марины Савченко, капитальный ремонт поселковой школы стал возможен благодаря государственной программе «Развитие образования». Общая стоимость контракта превысила 95 миллионов рублей — из них около пяти миллионов выделили из бюджета Вяземского района.
— К капитальному ремонту школы подрядчик приступил в начале июня прошлого года. С того времени рабочие заменили кровлю, смонтировали новые системы отопления и вентиляции, переложили полы в помещениях, оштукатурили стены, установили пластиковые окна в коридорах и привели в порядок электропроводку, — рассказала нашему корреспонденту Марина Савченко.
К настоящему моменту уже решены вопросы по освещенности учебных кабинетов, выбору колеров для окрашивания стен и пожарной безопасности, а также обговорён ремонт школьного гардероба. Строители сейчас продолжают заниматься отделочными работами, монтируют двери, подвесные потолки и светильники. В ближайших планах — укладка кафельной плитки, а также обустройство водопроводной и канализационной сетей.
Как также отметила Марина Савченко, параллельно ведутся закупочные процедуры по оборудованию для школьных кабинетов. Так, здание будет оснащено согласно последним требованиям — не забудут и про классы для предметов «Технология» и «Основы безопасности и защиты Родины». Так, они будут комплектоваться согласно утвержденному перечню исходя из учебных модулей, которые выбраны в школе.