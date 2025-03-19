Школу в Дормидонтовке Хабаровского края откроют в сентябре

Как также отметила Марина Савченко, параллельно ведутся закупочные процедуры по оборудованию для школьных кабинетов. Так, здание будет оснащено согласно последним требованиям — не забудут и про классы для предметов «Технология» и «Основы безопасности и защиты Родины». Так, они будут комплектоваться согласно утвержденному перечню исходя из учебных модулей, которые выбраны в школе.