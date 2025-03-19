Двое браконьеров получили по 5 лет условно за вылов осетров на 2 млн рублей

Усть-Ишимский районный суд при вынесении приговора учел преклонный возраст омичей и частичное возмещение ущерба в сумме 250 тысяч рублей. По решению суда каждому из рыбаков назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Орудия преступления и лодка с мотором конфискованы.