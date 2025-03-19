Двое браконьеров получили по 5 лет условно за вылов осетров на 2 млн рублей

В Омской области двое браконьеров получили условные сроки за незаконный вылов краснокнижных осетров на 2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Утром 25 июля 2024 года 63-летний и 67-летний рыбаки с использованием запрещенных орудий лова и моторной лодки выловили четырех краснокнижных сибирских осетров в Иртыше. Общая сумма ущерба водным биоресурсам превысила 1,9 миллиона рублей.
Полицейские поймали браконьеров с поличным на берегу Иртыша. Вину в совершения преступления мужчины не признали.
Усть-Ишимский районный суд при вынесении приговора учел преклонный возраст омичей и частичное возмещение ущерба в сумме 250 тысяч рублей. По решению суда каждому из рыбаков назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Орудия преступления и лодка с мотором конфискованы.
Суд не стал рассматривать иск о взыскании всей суммы причиненного ущерба, постановив выделить его в отдельное гражданское производство.
Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и оспорила приговор в апелляционном порядке.
Ранее «КП Омск» сообщала, браконьер из Муромцевского района ответит перед судом за убийство косули в заказнике.