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Главные новости 19 марта 2025 года

Последние новости за сегодня — 19 марта 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 марта 2025 года.

Уиткофф раскрыл дату проведения очередного раунда переговоров по Украине

Источник: Reuters

Следующие переговоры между Россией и США по урегулированию украинского кризиса состоятся 23 марта в Джидде. Об этом сообщил спецпосланник Штатов Стивен Уиткофф. Темой встречи станет проработка деталей прекращения огня. Уиткофф выразил надежду, что Киев будет поддерживать достигнутые договоренности.

Дональд Трамп оценил разговор с Владимиром Путиным

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным «замечательным». Политик раскрыл, что во время переговоров обсуждались разные темы, но основным стал вопрос урегулирования конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что у России есть преимущества в военной силе.

В США сняли гриф секретности с документов об убийстве Кеннеди

Источник: Reuters

Дональд Трамп выполнил обещание и рассекретил архивные документы об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди и его брата Роберта Кеннеди. В широкий доступ также попало дело о смерти активиста Мартина Лютера Кинга и рассекреченный архив ЦРУ об участии управления в торговле оружием в другие страны.

В Луизиане провели смертную казнь с использованием азота

В американском штате Луизиана привели в исполнение смертный приговор с применением азотного газа. Это был первый случай казни с использованием азота с 2010 года. В ООН и ЕС такой способ смертной казни считают жестоким. Этот же метод исполнения смертных приговоров применяют в Алабаме.

В ХАМАС предупредили, что эскалация в Газе угрожает израильским заложникам

Источник: Reuters

Прекращение договоренности о перемирии в секторе Газа ставит под угрозу жизни израильских заложников. Об этом заявил представитель палестинского движения ХАМАС. Он подчеркнул, что из-за ударов по анклаву могут погибнуть не только палестинцы, но и пленники. После очередной атаки ЦАХАЛ число погибших достигло 410 человек.