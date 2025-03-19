Главные новости 19 марта 2025 года

В американском штате Луизиана привели в исполнение смертный приговор с применением азотного газа. Это был первый случай казни с использованием азота с 2010 года. В ООН и ЕС такой способ смертной казни считают жестоким. Этот же метод исполнения смертных приговоров применяют в Алабаме.