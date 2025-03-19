Главные новости 19 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 марта 2025 года.
Уиткофф раскрыл дату проведения очередного раунда переговоров по Украине
Следующие переговоры между Россией и США по урегулированию украинского кризиса состоятся 23 марта в Джидде. Об этом сообщил спецпосланник Штатов Стивен Уиткофф. Темой встречи станет проработка деталей прекращения огня. Уиткофф выразил надежду, что Киев будет поддерживать достигнутые договоренности.
Дональд Трамп оценил разговор с Владимиром Путиным
Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным «замечательным». Политик раскрыл, что во время переговоров обсуждались разные темы, но основным стал вопрос урегулирования конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что у России есть преимущества в военной силе.
В США сняли гриф секретности с документов об убийстве Кеннеди
Дональд Трамп выполнил обещание и рассекретил архивные документы об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди и его брата Роберта Кеннеди. В широкий доступ также попало дело о смерти активиста Мартина Лютера Кинга и рассекреченный архив ЦРУ об участии управления в торговле оружием в другие страны.
В Луизиане провели смертную казнь с использованием азота
В ХАМАС предупредили, что эскалация в Газе угрожает израильским заложникам
Прекращение договоренности о перемирии в секторе Газа ставит под угрозу жизни израильских заложников. Об этом заявил представитель палестинского движения ХАМАС. Он подчеркнул, что из-за ударов по анклаву могут погибнуть не только палестинцы, но и пленники. После очередной атаки ЦАХАЛ число погибших достигло 410 человек.