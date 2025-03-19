Кинопарк «Москино» стал новой площадкой для регистрации брака

Так, москвичи смогут сыграть свадьбу на площадке «Театр Гонзаги» — уменьшенной копии театра, построенного художником-декоратором Пьетро Гонзаго в усадьбе Архангельское. При создании площадки были учтены все пропорции оригинального здания. «Театр Гонзаги» уже стал одной из наиболее популярных декораций кинопарка — каждые выходные там проводятся концерты и спектакли.