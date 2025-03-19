Кинопарк «Москино» стал новой площадкой для регистрации брака

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что теперь в кинопарке «Москино» будут не только проводиться съемки масштабных кинопроектов, но и создаваться семьи, а его декорации станут частью важных событий в жизни горожан.
Так, москвичи смогут сыграть свадьбу на площадке «Театр Гонзаги» — уменьшенной копии театра, построенного художником-декоратором Пьетро Гонзаго в усадьбе Архангельское. При создании площадки были учтены все пропорции оригинального здания. «Театр Гонзаги» уже стал одной из наиболее популярных декораций кинопарка — каждые выходные там проводятся концерты и спектакли.
Молодожены также могут сделать снимки на фоне самолета Ту-154, а также в декорациях «Соборная площадь Москвы» и «Ковбойский городок». Места для фотосессий будут доступны в зависимости от съемочного графика.
— В первый день весны мы впервые провели регистрацию брака в кинопарке «Москино». Идея заключить брак на столь необычной площадке очень понравилась столичным парам. Первая дата, на которую уже сейчас можно подать заявление, — канун праздника Красная горка, 26 апреля 2025 года, — цитирует начальника Управления записи актов гражданского состояния города Москвы Светлану Уханеву официальный сайт мэра Москвы.
У московских пар впервые появится возможность сыграть свадьбу в окружении цветущей сакуры — церемонии бракосочетания будут проходить в Бирюлевском дендропарке.