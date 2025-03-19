Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кинопарк «Москино» стал новой площадкой для регистрации брака

Московские загсы начали принимать заявление о заключении брака в кинопарке «Москино», который стал новой площадкой проекта мэра Москвы Сергея Собянина «Новые адреса счастья».

Источник: Freepik

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что теперь в кинопарке «Москино» будут не только проводиться съемки масштабных кинопроектов, но и создаваться семьи, а его декорации станут частью важных событий в жизни горожан.

Так, москвичи смогут сыграть свадьбу на площадке «Театр Гонзаги» — уменьшенной копии театра, построенного художником-декоратором Пьетро Гонзаго в усадьбе Архангельское. При создании площадки были учтены все пропорции оригинального здания. «Театр Гонзаги» уже стал одной из наиболее популярных декораций кинопарка — каждые выходные там проводятся концерты и спектакли.

Молодожены также могут сделать снимки на фоне самолета Ту-154, а также в декорациях «Соборная площадь Москвы» и «Ковбойский городок». Места для фотосессий будут доступны в зависимости от съемочного графика.

— В первый день весны мы впервые провели регистрацию брака в кинопарке «Москино». Идея заключить брак на столь необычной площадке очень понравилась столичным парам. Первая дата, на которую уже сейчас можно подать заявление, — канун праздника Красная горка, 26 апреля 2025 года, — цитирует начальника Управления записи актов гражданского состояния города Москвы Светлану Уханеву официальный сайт мэра Москвы.

У московских пар впервые появится возможность сыграть свадьбу в окружении цветущей сакуры — церемонии бракосочетания будут проходить в Бирюлевском дендропарке.