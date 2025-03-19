Погружение в 1975-й: в Москве пройдет рок-фестиваль

29 марта в московском клубе «BASE» пройдет рок-фестиваль #1975fest. На одной из лучших концертных площадок в России с главными хитами 1975-го выступят множество трибьют-групп, собранных из высококлассных музыкантов.
В течение пяти часов, с 17:00 до 23:00 на рок-фестивале музыканты исполнят легендарные хиты из альбомов 1975-го года:
- Pink Floyd «Wish You Were Here». Девятый альбомом группы от первой до последней ноты в честь его 50-го юбилея сыграет трибьют-группа Terminal Frost;
- «Physical Graffiti». Группа Time Arrow из Москвы исполнит самые яркие хиты шестого студийного релиза английской рок-группы Led Zeppelin, выпущенного в виде двойного альбома;
- «A Night at the Opera». Лучшие песни из альбома группы Queen прозвучат в исполнении Forever Queen. Кульминацией выступления станет «Богемская рапсодия»;
- «Rock “n” Roll». Группа Dans Ramblers предоставит слушателям песни Джона Леннона из альбома, которому в этом году исполняется 50 лет;
- «Toys in the Attic» — со сцены в исполнении новосибирской группы «Ракеты» прозвучат легендарные хиты Aerosmith, в том числе «Crazy» и «I Don’t Want to Miss a Thing»;
- легендарные хиты Эрика Клэптона исполнит один из самых востребованных и выдающихся музыкантов Юрий Новгородский.
Билеты на рок-фестиваль можно приобрести на сайте beatles.ru. Подробности и детали мероприятия ищите в официальной группе фестиваля ВКонтакте.