Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Омской области не справился с управлением и перевернулся на снегоходе

Мужчину с травмами доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 18 марта, в Таврическом омич на снегоходе не справился с управлением и перевернулся. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 20:50, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.

По предварительным данным, 32-летний водитель снегохода «Ямаха» в районе перекрестка улиц 60 лет ВЛКСМ и Западной в Таврическом не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Водитель снегохода получил травмы в результате ДТП. Его доставили в больницу. Полиция проводит проверку, по итогам которой будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося.

Ранее «КП Омск» сообщала, что «Хонда» сбила насмерть пенсионера на пешеходном переходе в отдаленном омском микрорайоне Крутая Горка.