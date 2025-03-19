Житель Омской области не справился с управлением и перевернулся на снегоходе

Во вторник, 18 марта, в Таврическом омич на снегоходе не справился с управлением и перевернулся. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 20:50, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.
По предварительным данным, 32-летний водитель снегохода «Ямаха» в районе перекрестка улиц 60 лет ВЛКСМ и Западной в Таврическом не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.
Водитель снегохода получил травмы в результате ДТП. Его доставили в больницу. Полиция проводит проверку, по итогам которой будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося.
Ранее «КП Омск» сообщала, что «Хонда» сбила насмерть пенсионера на пешеходном переходе в отдаленном омском микрорайоне Крутая Горка.