Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главу Минцифры Ростовской области отправили в отставку

Евгений Полуянов уволен с поста министра цифрового развития Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь освободил от занимаемой должности министра цифрового развития, информационных технологий и связи Евгения Полуянова. Соответствующий указ был подписан 18 марта. Информацию опубликовали на сайте регионального правительства.

Так, с 21 марта Евгений Полуянов освобожден от занимаемой должности. Причиной расторжения трудового договора стала инициатива министра.

Отметим, что Евгений Полуянов занимал должность с 2020 года. Все вопросы по развитию информационных технологий перейдут к Алексею Алехину. Он является заместителем министра цифрового развития донского региона.