Главу Минцифры Ростовской области отправили в отставку

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь освободил от занимаемой должности министра цифрового развития, информационных технологий и связи Евгения Полуянова. Соответствующий указ был подписан 18 марта. Информацию опубликовали на сайте регионального правительства.
Так, с 21 марта Евгений Полуянов освобожден от занимаемой должности. Причиной расторжения трудового договора стала инициатива министра.
Отметим, что Евгений Полуянов занимал должность с 2020 года. Все вопросы по развитию информационных технологий перейдут к Алексею Алехину. Он является заместителем министра цифрового развития донского региона.