В Самаре 19 марта ледокол начал вскрывать лед на Волге

А с 13 марта в Самарской области возобновили движение на судах на воздушной подушке до Рождествено. В Самарском речном пассажирском предприятии сообщали, что суда будут ездить только в светлое время суток, но предупреждали, что при ухудшении погоды движение могут остановить.