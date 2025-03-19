В Самаре 19 марта ледокол начал вскрывать лед на Волге

В Самаре 19 марта на Волгу спустили ледокол «Портовый-13». Судно отправилось в сторону Рождествено, чтобы вскрыть лед в Рождественской Воложке. Об этом рассказали в министерстве транспорта Самарской области.
— После освобождения протоки от ледового покрова между Самарой и Рождествено стартуют пассажирские перевозки, — прокомментировала пресс-служба минтранса.
Перевозить пассажиров планируют на судах типа «Ом».
А с 13 марта в Самарской области возобновили движение на судах на воздушной подушке до Рождествено. В Самарском речном пассажирском предприятии сообщали, что суда будут ездить только в светлое время суток, но предупреждали, что при ухудшении погоды движение могут остановить.