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В Самаре 19 марта ледокол начал вскрывать лед на Волге

Стало известно, когда откроют водное сообщение между Самарой и Рождествено.

Источник: минтранс Самарской области

В Самаре 19 марта на Волгу спустили ледокол «Портовый-13». Судно отправилось в сторону Рождествено, чтобы вскрыть лед в Рождественской Воложке. Об этом рассказали в министерстве транспорта Самарской области.

— После освобождения протоки от ледового покрова между Самарой и Рождествено стартуют пассажирские перевозки, — прокомментировала пресс-служба минтранса.

Перевозить пассажиров планируют на судах типа «Ом».

А с 13 марта в Самарской области возобновили движение на судах на воздушной подушке до Рождествено. В Самарском речном пассажирском предприятии сообщали, что суда будут ездить только в светлое время суток, но предупреждали, что при ухудшении погоды движение могут остановить.