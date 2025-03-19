Новый премьер Турчин высказался о проверках бизнеса в Беларуси

Новый премьер-министр Александр Турчин в эфире «Беларусь 1» высказался о проверках бизнеса в Беларуси.
Глава белорусского правительства отметил, что основным преступлением и правонарушением субъектов хозяйствования является неуплата налогов. Он заявил, что если субъект ошибся, то ему следует дать право на исправление данной ошибки.
Вместе с тем Турчин высказал мнение, что если компания согласна, что имеется неуплата налогов, то она может доплатить в бюджет и работать далее.
— Наша контрольная деятельность должна носить более профилактический, чем карательный характер. Ведь самое главное — нам надо упреждать эти нарушения, — подчеркнул премьер-министр.
Ранее новый премьер Турчин сказал о сокращении перечня товаров с регулируемыми ценами: «Нам надо оставить те товары, которые в наибольшей степени волнуют людей».
Кроме того, новый премьер Турчин сказал, что будет с зарплатами белорусов.
Кстати, лицей БГУ изменил правила приема абитуриентов в 2025 году.