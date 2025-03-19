В Башкирии из-за паводка закрыты 10 участков дорог. Минтранс республики опубликовал список заблокированных для проезда трасс.
Так закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог:
в Гафурийском районе — от села Янгискаин до села Мраково;
в Белорецком районе — на автодороге Инзер — Нукатово — Аисово рядом с селом Аисово;
в Белорецком районе — между селами Верхний Авзян и Исмакаево;
в Кугарчинском районе — на автодороге Старосубхангулово — Мраково от границы с Бурзянским районом до поворота в д. Бикбулатово;
в Иглинском районе — в районе скотопрогона под ж/д путями на южном обходе.
Из-за переливов заблокирован проезд по объездным дорогам и мостам:
в Кармаскалинском районе — через реки Караелга вблизи Кулушево, а также Уршак между селом Камчалытамак и деревней Староянбеково;
в Альшеевском районе — через реку Курсак рядом с деревней Идрисово;
в Аургазинском районе — через реку Турсагазы в деревне Таштамак;
в Стерлитамакском районе — через реку Куганак в селе Новое Барятино;
в Бижбулякском районе — через реку Дему на подъезде к поселку Набережный.
Отметим, что из-за состояния грунтов запрещено движение для грузовых автомобилей по 5 автодорогам:
Янаул — Верхние Татышлы — Шулганово — Ялгыз-Нарат — Майск в Татышлинском районе;
Старобалтачево — Аскино в Балтачевском и Аскинском районах;
Старые Казанчи — Урманкуль — Новые Татышлы в Аскинском и Татышлинском районах;
Чишмы — Языково — Чекмагуш в Чекмагушевском районе;
Янаул — Старый Курдым в Янаульском районе.
Напомним, по данным Гокомитета по РБ, в регионе зафиксировано 12 переливов на участках автодорог регионального и межмуниципального значений, затопление 2 мостов.