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В Башкирии из-за паводка закрыты 10 участков дорог

Минтранс республики опубликовал список заблокированных для проезда трасс.

Источник: МЧС по РБ

В Башкирии из-за паводка закрыты 10 участков дорог. Минтранс республики опубликовал список заблокированных для проезда трасс.

Так закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог:

в Гафурийском районе — от села Янгискаин до села Мраково;

в Белорецком районе — на автодороге Инзер — Нукатово — Аисово рядом с селом Аисово;

в Белорецком районе — между селами Верхний Авзян и Исмакаево;

в Кугарчинском районе — на автодороге Старосубхангулово — Мраково от границы с Бурзянским районом до поворота в д. Бикбулатово;

в Иглинском районе — в районе скотопрогона под ж/д путями на южном обходе.

Из-за переливов заблокирован проезд по объездным дорогам и мостам:

в Кармаскалинском районе — через реки Караелга вблизи Кулушево, а также Уршак между селом Камчалытамак и деревней Староянбеково;

в Альшеевском районе — через реку Курсак рядом с деревней Идрисово;

в Аургазинском районе — через реку Турсагазы в деревне Таштамак;

в Стерлитамакском районе — через реку Куганак в селе Новое Барятино;

в Бижбулякском районе — через реку Дему на подъезде к поселку Набережный.

Отметим, что из-за состояния грунтов запрещено движение для грузовых автомобилей по 5 автодорогам:

Янаул — Верхние Татышлы — Шулганово — Ялгыз-Нарат — Майск в Татышлинском районе;

Старобалтачево — Аскино в Балтачевском и Аскинском районах;

Старые Казанчи — Урманкуль — Новые Татышлы в Аскинском и Татышлинском районах;

Чишмы — Языково — Чекмагуш в Чекмагушевском районе;

Янаул — Старый Курдым в Янаульском районе.

Напомним, по данным Гокомитета по РБ, в регионе зафиксировано 12 переливов на участках автодорог регионального и межмуниципального значений, затопление 2 мостов.