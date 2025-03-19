Бастрыкин потребовал отчет о нападении собаки на девочку в Воронеже

Ход расследования уголовного дела по факту нападения собаки на девочку в воронежском микрорайоне Малышево будут контролировать в Москве. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал подготовит отчет. С соответствующим докладом выступит руководитель следственного управления по Воронежской области Михаил Селюков.
Напомним, собака накинулась на девочку в понедельник, 17 марта, возле клуба в Малышево. Ребенку теперь придется делать уколы и перевязки. Агрессивного пса пока не нашли. Жители микрорайона в комментариях пишут, что якобы эта же собака ранее покусала двух ребят в Шилово. И что бездомных собак в таком количестве в Малышево никогда не было, из-за этого дети из-за этого боятся выходить на улицу.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».