Бастрыкин потребовал отчет о нападении собаки на девочку в Воронеже

Напомним, собака накинулась на девочку в понедельник, 17 марта, возле клуба в Малышево. Ребенку теперь придется делать уколы и перевязки. Агрессивного пса пока не нашли. Жители микрорайона в комментариях пишут, что якобы эта же собака ранее покусала двух ребят в Шилово. И что бездомных собак в таком количестве в Малышево никогда не было, из-за этого дети из-за этого боятся выходить на улицу.