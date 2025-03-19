В Красноярске из-за аномального потепления участились провалы грунта

Гендиректор компании «КрасКом» Олег Гончаров отметил, что приступить к полноценному благоустройству территорий после земляных работ возможно не раньше мая. «Для обеспечения безопасности дорожного движения в период межсезонья будем выполнять постоянную подсыпку проезжей части на участках ремонта сетей водоснабжения и водоотведения. Всего в этом году запланировано вернуть прежний вид около одной тысячи таких участков», — сказал Гончаров.