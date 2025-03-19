Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске из-за аномального потепления участились провалы грунта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Традиционно талая вода и дожди активно размывают грунт ближе к апрелю. Однако уже с первых дней аномального потепления в первый весенний месяц жители Красноярска стали чаще обращаться в диспетчерскую службу «КрасКом» по поводу провалов грунта. В марте дорожные рабочие уже выполнили планировку более 150 участков, где зимой проводился ремонт трубопроводов и колодцев.

Источник: КрасКом

Гендиректор компании «КрасКом» Олег Гончаров отметил, что приступить к полноценному благоустройству территорий после земляных работ возможно не раньше мая. «Для обеспечения безопасности дорожного движения в период межсезонья будем выполнять постоянную подсыпку проезжей части на участках ремонта сетей водоснабжения и водоотведения. Всего в этом году запланировано вернуть прежний вид около одной тысячи таких участков», — сказал Гончаров.

Напомним, что с ноября по май нарушенное благоустройство восстанавливают временно — подсыпкой щебнем, контролем за провалом и повторной подсыпкой при необходимости.

Информацию о провалах грунта и открытых колодцах «КрасКом» принимает круглосуточно по телефону 211−39−63. Диспетчеры передадут данные в городскую службу 005 для принятия оперативных мер по ликвидации провала другими предприятиями, даже если участок не относится к системе водоснабжения и водоотведения.