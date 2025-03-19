В Красноярске из-за аномального потепления участились провалы грунта

Гендиректор компании «КрасКом» Олег Гончаров отметил, что приступить к полноценному благоустройству территорий после земляных работ возможно не раньше мая. «Для обеспечения безопасности дорожного движения в период межсезонья будем выполнять постоянную подсыпку проезжей части на участках ремонта сетей водоснабжения и водоотведения. Всего в этом году запланировано вернуть прежний вид около одной тысячи таких участков», — сказал Гончаров.
Напомним, что с ноября по май нарушенное благоустройство восстанавливают временно — подсыпкой щебнем, контролем за провалом и повторной подсыпкой при необходимости.
Информацию о провалах грунта и открытых колодцах «КрасКом» принимает круглосуточно по телефону 211−39−63. Диспетчеры передадут данные в городскую службу 005 для принятия оперативных мер по ликвидации провала другими предприятиями, даже если участок не относится к системе водоснабжения и водоотведения.