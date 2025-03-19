В ЛЭТИ запустили лабораторию по созданию нейроморфных компьютеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Лабораторию по созданию компьютеров, использующих принципы работы человеческого мозга, открыли в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ». Подразделение займется разработкой нового поколения электроники и научно-образовательной деятельностью, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Масштаб проведенных к 2025 году исследований и разработок в области нейроморфной электроники на новой мемристорной электронной компонентной базе привел к созданию целого направления под эгидой научно-исследовательской лаборатории “Нейроморфная электроника и вычисления в памяти”, объединяющего эффективную работу групп специалистов из различных областей: материаловедения, технологии, алгоритмики, IT, схемотехники, ASIC-дизайна», — привели в пресс-службе слова руководителя лаборатории Натальи Андреевой.
Нейроморфная электроника является одним из новых исследовательских направлений создания вычислительных устройств, которые действуют по аналогии с биологическими «устройствами» для обработки информации — нейронами. Преимуществами таких систем является энергоэффективность — они потребляют в 1 тыс. раз меньше энергии, чем графические ускорители, также могут выполнять множество операций параллельно, что позволяет им обрабатывать данные быстрее классических компьютеров. При этом они способны обучаться подобно программным нейронным сетям, что делает их также применимыми в сфере машинного обучения и технологий искусственного интеллекта.
По данным пресс-службы, новая лаборатория займется исследованиями для возможности интегральной реализации базовых функциональных блоков автономных и аппаратно-обучаемых высокопроизводительных искусственных нейронных сетей с низким энергопотреблением и разработкой программно-аппаратного обеспечения нейроморфных электронных устройств. Кроме того, будет проводиться научно-образовательная работа для студентов и магистрантов направления подготовки «Электроника и наноэлектроника».
Во время обучения студенты смогут познакомиться с основными видами компонентной базы, начиная с транзисторов и заканчивая современными сверхбыстродействующими структурами. Приобретенный опыт обеспечит выпускникам возможность трудоустройства в ведущих профильных предприятиях страны.
Партнерами лаборатории в рамках научного сотрудничества являются Инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника — Валдай» и Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова Российской академии наук.