В ЛЭТИ запустили лабораторию по созданию нейроморфных компьютеров

Нейроморфная электроника является одним из новых исследовательских направлений создания вычислительных устройств, которые действуют по аналогии с биологическими «устройствами» для обработки информации — нейронами. Преимуществами таких систем является энергоэффективность — они потребляют в 1 тыс. раз меньше энергии, чем графические ускорители, также могут выполнять множество операций параллельно, что позволяет им обрабатывать данные быстрее классических компьютеров. При этом они способны обучаться подобно программным нейронным сетям, что делает их также применимыми в сфере машинного обучения и технологий искусственного интеллекта.