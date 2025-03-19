Еще 20 населенных пунктов газифицируют в 11 районах Челябинской области

«Программа включает в себя несколько направлений, в том числе газификацию. Планируется реализация 33 проектов по газификации, которые обеспечат голубым топливом 20 ранее негазифицированных населенных пунктов в 11 муниципальных образованиях (Златоусте, Агаповском, Аргаяшском, Карталинском, Кизильском, Красноармейском, Нагайбакском, Сосновском, Троицком, Чебаркульском и Чесменском районах). Это позволит подключить к газу 4,5 тыс. домовладений», — говорится в докладе министра.