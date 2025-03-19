Еще 20 населенных пунктов газифицируют в 11 районах Челябинской области

Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Людмила Алпатова, комментируя мероприятия в рамках программы «Большой ремонт 74».
В этом году на сферу ЖКХ в регионе направлено 13,7 млрд рублей.
«Программа включает в себя несколько направлений, в том числе газификацию. Планируется реализация 33 проектов по газификации, которые обеспечат голубым топливом 20 ранее негазифицированных населенных пунктов в 11 муниципальных образованиях (Златоусте, Агаповском, Аргаяшском, Карталинском, Кизильском, Красноармейском, Нагайбакском, Сосновском, Троицком, Чебаркульском и Чесменском районах). Это позволит подключить к газу 4,5 тыс. домовладений», — говорится в докладе министра.
Она добавила, что степень износа инженерной инфраструктуры по Челябинской области составляет 52,8%. В рамках комплексного плана до 2030 года планируется модернизация более 1485 объектов.
Также планируется реализация проектов по строительству четырех очистных сооружений в Челябинском, Миасском, Карабашском и Верхнеуфалейском городских округах.
«Плюсом из бюджетов разных уровней выделены денежные средства на проектно-изыскательские работы (Ашинский и Нязепетровский, Карталинский муниципальный район и Саткинский муниципальный округ). На контроле стоит реализация строительства и капитального ремонта 370 км изношенных сетей водоснабжения и водоотведения», — добавила министр.
Финансирование программы осуществляется из различных источников, включая областной и местные бюджеты, федеральные субсидии, а также средства Фонда национального благосостояния.