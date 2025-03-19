Автоматические штрафы ждут автомобилистов Владивостока за парковку на автобусных остановках

Эти участки оснастят камерами, так как парковка здесь существенно снижает пропускную способность улиц. Кроме того, в центре работают мобильные системы фиксации нарушений (паркрайты). С 24 февраля 2025 года автоматические мобильные системы фиксации нарушений уже фиксируют парковку в зоне запрещающих знаков на улицах Петра Великого, Лазо, Набережной и Некрасовской. Также утверждены первые маршруты мобильного комплекса, фиксирующего парковку на газонах, система начнёт работать в Советском и Первомайском районах. Штрафы, уплаченные нарушителями, будут направлены в бюджет Приморского края. А на базе муниципальной службы содержания городских территорий (СГТ) организуют службу эвакуации транспортных средств нарушителей, мэрия уже закупает «воровайки» для этих целей.