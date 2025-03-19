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Автоматические штрафы ждут автомобилистов Владивостока за парковку на автобусных остановках

Во Владивостоке установят камеры фиксации нарушений парковки на автобусных остановках — они будут выявлять водителей, которые оставляют транспортные средства в остановочных карманах и соответствующей дорожной разметки, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

Источник: ДЕЙТА

Камеры появятся на остановках: «Первая Речка», «Автовокзал» (возле ТРК «Дружба»), «Диагностический центр» (возле ТРК «Черёмушки»), «Железнодорожный вокзал» (со стороны почтового управления). Также нарушителей, которые паркуются на тротуарах и вторым и третьим рядом на проезжей части, нарушают требования запрещающих остановку и стоянку знаков, стационарные мобильные комплексы начнут отслеживать:

в районе верхней остановки «ТЦ Изумруд» (на участке между перекрёстками с Семёновской и Фонтанной улицами); в районе остановки «Улица Фонтанная» (на участке между Океанским проспектом и Семёновской улицей); на участке от Алеутской, 27 до Светланской, 11 (по обеим сторонам проезжей части); по улице Суханова вдоль сквера имени Н. Н. Муравьёва-Амурского; на участке от Алеутской, 11 до перекрёстка с улицей 1-ой Морской.

Эти участки оснастят камерами, так как парковка здесь существенно снижает пропускную способность улиц. Кроме того, в центре работают мобильные системы фиксации нарушений (паркрайты). С 24 февраля 2025 года автоматические мобильные системы фиксации нарушений уже фиксируют парковку в зоне запрещающих знаков на улицах Петра Великого, Лазо, Набережной и Некрасовской. Также утверждены первые маршруты мобильного комплекса, фиксирующего парковку на газонах, система начнёт работать в Советском и Первомайском районах. Штрафы, уплаченные нарушителями, будут направлены в бюджет Приморского края. А на базе муниципальной службы содержания городских территорий (СГТ) организуют службу эвакуации транспортных средств нарушителей, мэрия уже закупает «воровайки» для этих целей.