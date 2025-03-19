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Легенда журналистики Ефим Шустерман скончался в Волгограде

В Волгоград Ефим Михайлович перебрался в 1986-м, работал на телевидении, а затем основал сначала «Новую газету», а затем и «Интер».

Источник: Волгоградская областная Дума

Легенда журналистики Ефим Шустерман скончался в Волгограде. Его не стало на 84-м году жизни утром 19 марта.

Большинству волгоградцев он известен как создатель и главный редактор еженедельника «Интер», который прекратил свое существование в 2020 году после того, как Ефим Михайлович оставил свой пост.

Ефим Шустерман родился 24 января 1942 года в Казахстане, хотя в его паспорте стояла другая дата — 10 февраля. Окончив вуз, начал свою журналистскую деятельность в Вологде на местном телевидении.

В Волгоград он перебрался в 1986-м и стал главным редактором общественно-политического вещания и информационных программ. Основал сначала «Новую газету», а затем и «Интер».

В 2003 году стал депутатом Волгоградской областной думы. За время своей деятельности Ефим Михайлович воспитал целую плеяду журналистов.

Дата и место прощания с Ефимом Шустерманом пока не названы.