Специалисты объяснили причины запаха газа в районе Басаргина во Владивостоке

Во Владивостоке жители улицы Басаргина, расположенной в районе развязки «Русский остров — Седанка», уже несколько недель ощущают сильный запах, напоминающий природный газ. Он отчётливо чувствуется выше здания МЧС и на улицах Басаргина 44, 46, 48, 50 и 52, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Patrokl.Info.
Опасаясь возможной утечки, жители неоднократно обращались в аварийную газовую службу.
В МЧС Владивостока сообщили, что специалисты «Газпром Газораспределение» дважды выезжали на место и проводили замеры воздуха с использованием специального оборудования. Однако приборы не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций природного газа. Позже специалисты установили вероятный источник запаха.
«При проведении проверки специалисты Газпрома выяснили, что на острове Русский на производственной территории проводится промывка и заправка нефтяных цистерн, в результате данных действий появляется специфический запах, который разносится ветром», — сообщил диспетчер аварийной службы.