Специалисты объяснили причины запаха газа в районе Басаргина во Владивостоке

Во Владивостоке жители улицы Басаргина, расположенной в районе развязки «Русский остров — Седанка», уже несколько недель ощущают сильный запах, напоминающий природный газ. Он отчётливо чувствуется выше здания МЧС и на улицах Басаргина 44, 46, 48, 50 и 52, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Patrokl.Info.