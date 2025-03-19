Одну из центральных улиц Арзамаса отремонтируют в 2025 году

В ходе ремонта дорогу планируется расширить до возможных границ. Подрядчик также установит на улице 9 мая новое ограждение, остановочные павильоны, дорожные знаки. Кроме того, вдоль проезжей части сделают тротуар для пешеходов. Ремонтные работы начнутся в мае-июне, по завершении всех необходимых согласований документации.