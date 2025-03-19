Лукашенко обратился к Надежде Бабкиной, сказав про невероятную энергетику

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 марта обратился к народной артистке РСФСР Надежде Бабкиной, поздравил ее с юбилеем (артистке исполнилось 75 лет) и сказал о невероятной энергетике. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Глава государства в поздравлении заметил, что вокальное мастерство, невероятная энергетика, искренняя манера исполнения Бабкиной снискали любовь, а также признание миллионов поклонников. Лукашенко заявил, что в Беларуси творчество артистки, которое органично сочетает в себе фольклорные традиции и новаторство, вызывает неизменное восхищение у публики.
Президент выразил уверенность в том, что Надежда Бабкина и далее будет радовать зрителей яркими проектами, а также способствовать укреплению культурных связей между братскими народами Беларуси и России.
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