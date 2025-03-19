Лукашенко обратился к Надежде Бабкиной, сказав про невероятную энергетику

Глава государства в поздравлении заметил, что вокальное мастерство, невероятная энергетика, искренняя манера исполнения Бабкиной снискали любовь, а также признание миллионов поклонников. Лукашенко заявил, что в Беларуси творчество артистки, которое органично сочетает в себе фольклорные традиции и новаторство, вызывает неизменное восхищение у публики.