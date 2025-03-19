Группа «Руки вверх» объявила о четвертом концерте в «Минск-Арене» 3 июня

Группа «Руки вверх» объявила о четвертом концерте в «Минск-Арене», который состоится 3 июня 2025 года. Информация появилась на официальных сайтах билетных операторов.
Ранее группа «Руки вверх» сказала про три концерта, запланированные в Минске: 30 и 31 мая (на них все билеты проданы), а также 2 июня. Позднее группа заявила про четвертый дополнительный концерт 3 июня. Стоимость билетов на дополнительный концерт составляет от 90 до 297 рублей. Начало концерта в 20.00.
Тем временем мы собрали самые популярные концерты и спектакли в Минске весной 2025: «Руки Вверх!» и Мот выступят три раза, Стас Михайлов и «Вова Адидас» — дважды, а у Петра Елфимова третий концерт за два месяца.
Кстати, белорусский и российский телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о главном принципе воспитания троих детей: «Хочется? Перехочется!».