В Башкирии объявили штормовое предупреждение об опасном явлении.

Штормовое предупреждение об опасном гидрологическом явлении объявили в Башгидрометцентре. По данным синоптиков, в связи с прошедшими дождями в горных районах региона и резкими подъемами уровней воды на реках Инзер, Лемезы и в верховьях реки Сим с 20 марта в среднем и нижних течениях этой реки возможно образование заторов, резкие подъемы уровней воды, выход реки на пойму и подтопление населенных пунктов, разрушение мостов и дорог.
Как информировал «Башинформ», в деревне Азово река Инзер, вышедшая из берегов, затопила дворы, жилые дома. На месте работает оперативный штаб. Спасатели эвакуировали 103 человека, 80 из них, в том числе 17 детей, отвезли в пункты временного размещения. Радий Хабиров сообщил, что люди обеспечены горячим питанием и всем необходимым. С жителями населённого пункта работают психологи и соцработники. Эвакуация продолжается.