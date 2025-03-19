В Башкирии объявили штормовое предупреждение об опасном явлении.

Штормовое предупреждение об опасном гидрологическом явлении объявили в Башгидрометцентре. По данным синоптиков, в связи с прошедшими дождями в горных районах региона и резкими подъемами уровней воды на реках Инзер, Лемезы и в верховьях реки Сим с 20 марта в среднем и нижних течениях этой реки возможно образование заторов, резкие подъемы уровней воды, выход реки на пойму и подтопление населенных пунктов, разрушение мостов и дорог.