Мэр Красноярска проверил готовность служб к паводкам

«В настоящее время в городе действуют 4 водомерных поста на реках Бугач и Кача. Проведен предварительный сброс воды из озера-парка “Октябрьский”, чтобы постепенно размыть наледи и снег, подготовить русло Бугача к приему и прохождению паводка из Емельяновского района», — рассказали в мэрии.