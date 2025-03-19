Мэр Красноярска проверил готовность служб к паводкам

Мэр Красноярска Владислав Логинов проверил готовность городских служб к паводкам. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Глава города проинспектировал красноярских спасателей, полицейских и работников городских служб в ходе командно-штабной подготовки к ликвидации последствий ЧС. Согласно легенде учений, произошло переполнение водохранилища озера-парка «Октябрьский». Вода прорвала плотину и затопила 329 домов, а 1620 человек подлежали срочному расселению.
По оценке главы города, учения прошли успешно. Все ведомства и службы продемонстрировали эффективное взаимодействие.
«В мирной жизни мы должны быть готовы к особым условиям и чрезвычайным ситуациям. Командно-штабное учение показало, что спецслужбы готовы оперативно реагировать на возможные угрозы, привлекая необходимые ресурсы для борьбы с паводками», — отметил мэр Красноярска Владислав Логинов.
По данным МЧС, первая волна паводков в Красноярском крае ожидается в конце марта — начале апреля из-за аномального потепления. Поэтому в этот период может возникнуть угроза подтопления частных домов, которые расположены вблизи малых рек, а также в низинах.
Чтобы предотвратить подобные сценарии, специалисты городской администрации систематически осматривают места возможных подтоплений и режут заторы из льда на реках.
«В настоящее время в городе действуют 4 водомерных поста на реках Бугач и Кача. Проведен предварительный сброс воды из озера-парка “Октябрьский”, чтобы постепенно размыть наледи и снег, подготовить русло Бугача к приему и прохождению паводка из Емельяновского района», — рассказали в мэрии.
Добавим, что в Красноярске на случай подтопления жилых домов подготовлены 9 пунктов временного размещения горожан.