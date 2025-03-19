Из-за празднования Дня работников бытового обслуживания и ЖКХ закроют парковку возле ГДК в Уфе

Сегодня днем, 19 марта, закроют парковку возле Городского дворца культуры. Об этом рассказала пресс-служба администрации столицы Башкирии.
Ограничение, которое продлится с 14:00 до 17:00, введут в связи с подготовкой и проведением мероприятия, посвященного Дню работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.
Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии выбирать в обозначенный период другие места парковки.
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