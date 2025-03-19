В Иркутске контролируют восстановление прав жителей дома на Пискунова 40

После решения суда, прокуратура проинформировала мэра города, о необходимости содействовать в восстановлении прав и оказать меры поддержки жителям Пискунова 40. Сейчас приняты решения о перечислении денег по трем договорам купли-продажи. Отметим, что получить соцвыплату могут те собственники, которые не имеют другого жилья.