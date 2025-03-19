В Иркутске контролируют восстановление прав жителей дома на Пискунова 40

В Иркутске прокуратура продолжает контролировать восстановление прав жителей дома на улице Пискунова 40. Как сообщили КП-Иркутск в надзорном ведомстве, с администрацией областного центра был разработан проект решения думы города о предоставлении собственникам квартир в доме, соцвыплаты на покупку других жилых помещений за счет местного бюджета.
— Согласно экспертизам, судебным решениям дом является объектом самовольного строительства. На собственников квартир судом возложена обязанность о его сносе, принято решение о выселении граждан без предоставления другого жилья. Специального законодательства, регулирующего вопросы расселения самовольно возведенных многоквартирных домов, не имеется, — пояснили в прокуратуре.
После решения суда, прокуратура проинформировала мэра города, о необходимости содействовать в восстановлении прав и оказать меры поддержки жителям Пискунова 40. Сейчас приняты решения о перечислении денег по трем договорам купли-продажи. Отметим, что получить соцвыплату могут те собственники, которые не имеют другого жилья.