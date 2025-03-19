На Кубани за неделю выявили 96 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 11 детей, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
В Краснодаре заболели более 30 жителей, в Тимашевском и Усть-Лабинском районах — по восемь, в Абинском — шесть. В Кавказском районе зафиксировано четыре случая, в Новороссийске, Мостовском, Тихорецком районах и в Приморско-Ахтарском муниципальном округе — по три.
По два положительных результата получено в Геленджике, Сочи, Белоглинском, Динском, Новопокровском, Северском, Успенском районах и Туапсинском муниципальном округе. По одному пациенту прибавилось в Анапе, Армавире, Выселковском, Ейском, Курганинском, Лабинском, Отрадненском, Павловском районах и Ленинградском муниципальном округе.
«За неделю в крае госпитализировали 26 человек, выздоровели 102 пациента. Одного человека спасти не удалось», — сообщили в краевом оперштабе.