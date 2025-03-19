На Кубани за неделю выявили 96 новых случаев заболевания COVID-19

В Краснодаре заболели более 30 жителей, в Тимашевском и Усть-Лабинском районах — по восемь, в Абинском — шесть. В Кавказском районе зафиксировано четыре случая, в Новороссийске, Мостовском, Тихорецком районах и в Приморско-Ахтарском муниципальном округе — по три.