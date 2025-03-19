В рамках проекта «Приоритет-2030» пять казанских вузов получат поддержку

Речь идет о Казанском федеральном университете, Казанском государственном медицинском университете, КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ имени Туполева и Казанском государственном энергетическом университете. Еще одним кандидатом на получение поддержки в качестве вуза творческой направленности стал Казанский государственный институт культуры.
Всего по проекту «Приоритет-2030» меру поддержки окажут 119 университетам. В ходе программы оценят целевую модель вуза, ее направленность на достижение технологического лидерства. С 2025 года она реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Напомним, лучшим молодым преподавателем вуза в Татарстане стал доцент КФУ Дмитрий Иванов. Он получит 500 тысяч рублей и возможность попасть в кадровый резерв раиса региона.