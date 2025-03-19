Сергей Шелест: за сутки с улиц Омска откачали более тысячи кубометров воды

В Омске продолжают борьбу с весенним паводком. Бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) откачали 1 290,4 кубометра воды с улиц города, из них за последний сутки — 1 005 кубометров. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.
УДХБ держит на контроле основные точки возможного подтопления — путепровод в Амурском поселке, проспект Королева, улица Малиновского и ряд других.
По словам Сергея Шелеста, все работы по противодействию весеннему паводку идут без отставаний и в соответствии с утвержденными графиками.
«Работы выполняются в соответствии с графиками, плюс реагируем на обращения жителей, поступающие через соцсети и в администрации округов», — отметил градоначальник.
Омичи могут сообщить о местах скопления талых вод в администрации округов:
— Кировский административный округ: 55−14−86;
— Ленинский административный округ: 41−52−01;
— Октябрьский административный округ: 32−21−26;
— Советский административный округ: 23−14−26;
— Центральный административный округ: 25−03−43;
Обращения граждан также принимает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) города по телефону: 78−78−78.