Сергей Шелест: за сутки с улиц Омска откачали более тысячи кубометров воды

В Омске продолжают борьбу с весенним паводком. Бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) откачали 1 290,4 кубометра воды с улиц города, из них за последний сутки — 1 005 кубометров. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.