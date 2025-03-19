Ростовскую область частично засыпало снегом ночью и утром 19 марта

Прошедшей ночью и утром 19 марта Ростовскую область частично засыпало снегом. Об этом пишут в социальных сетях очевидцы.
По словам интернет-пользователей, мокрый снег прошел в ряде городов области, в том числе в Шахтах и Чалтыре. При этом в большинстве территорий все быстро растаяло. В Ростове-на-Дону осадков пока не было, но ощутимо похолодало.
Напомним, ранее об ухудшении погоды жителей региона предупреждали синоптики, спасатели и госкомпания «Автодор». Всем рекомендовали быть осторожными, особенно на дорогах — из-за понижения температуры воздуха и снега с дождем на отдельных участках пути в ночные и утренние часы была гололедица.