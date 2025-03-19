Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовскую область частично засыпало снегом ночью и утром 19 марта

Осадки с мокрым снегом прошли в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Прошедшей ночью и утром 19 марта Ростовскую область частично засыпало снегом. Об этом пишут в социальных сетях очевидцы.

По словам интернет-пользователей, мокрый снег прошел в ряде городов области, в том числе в Шахтах и Чалтыре. При этом в большинстве территорий все быстро растаяло. В Ростове-на-Дону осадков пока не было, но ощутимо похолодало.

Напомним, ранее об ухудшении погоды жителей региона предупреждали синоптики, спасатели и госкомпания «Автодор». Всем рекомендовали быть осторожными, особенно на дорогах — из-за понижения температуры воздуха и снега с дождем на отдельных участках пути в ночные и утренние часы была гололедица.