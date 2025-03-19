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В мэрии рассказали, где в Калининграде установят светофоры

На проект организации дорожного движения готовы выделить 3 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде решено установить еще несколько светофоров. По данным городской администрации, они появятся на перекрестках:

Октябрьская — Ген. Павлова;

3-я Б. Окружная — Горького;

П. Морозова — Коммунистическая;

1-я Б. Окружная — Советский пр-т;

Подп. Емельянова — Энергетиков;

Дзержинского — просп. Калинина.

В комментариях в социальных сетях местные жители говорят о том, что некоторые светофоры спровоцируют пробки. В мэрии же намерены найти организацию, которая разработает качественный проект организации дорожного движения, чтобы пробок как раз не было и увеличилась пропускная способность улиц.

Аукцион по выбору компании уже объявили, победителю готовы выделить 3 млн руб.