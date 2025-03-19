В мэрии рассказали, где в Калининграде установят светофоры

В комментариях в социальных сетях местные жители говорят о том, что некоторые светофоры спровоцируют пробки. В мэрии же намерены найти организацию, которая разработает качественный проект организации дорожного движения, чтобы пробок как раз не было и увеличилась пропускная способность улиц.