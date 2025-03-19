В мэрии рассказали, где в Калининграде установят светофоры

В Калининграде решено установить еще несколько светофоров. По данным городской администрации, они появятся на перекрестках:
Октябрьская — Ген. Павлова;
3-я Б. Окружная — Горького;
П. Морозова — Коммунистическая;
1-я Б. Окружная — Советский пр-т;
Подп. Емельянова — Энергетиков;
Дзержинского — просп. Калинина.
В комментариях в социальных сетях местные жители говорят о том, что некоторые светофоры спровоцируют пробки. В мэрии же намерены найти организацию, которая разработает качественный проект организации дорожного движения, чтобы пробок как раз не было и увеличилась пропускная способность улиц.
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