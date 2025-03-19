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Глеб Никитин предложил провести матчи КХЛ и НХЛ в Нижнем Новгороде

Совсем скоро в Нижнем Новгороде завершится строительство Ледовой арены.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил провести матчи КХЛ и НХЛ в Нижнем Новгороде. Об этом Глеб Никитин сообщил в своем телеграм-канале.

Напомним, в 2023 году в Нижнем Новгороде стартовало строительство Ледовой арены. Спорткомплекс должен состоять из ледовой арены, площадью 60 на 30 метров, включать в себя 12 тысяч мест, тренировочную арену не более чем на 250 посадочных мест, зал для игры в кёрлинг, с четырьмя дорожками и трибуной.

Глеб Никитин отметил, что Нижний Новгород исторически хоккейный город и ранее уже обсуждалась возможность сыграть матч с командой НХЛ в Нижнем Новгороде.

-Уверен, наш регион достойно организует такое важное мероприятие! — добавил Глеб Никитин.