Глеб Никитин предложил провести матчи КХЛ и НХЛ в Нижнем Новгороде

Напомним, в 2023 году в Нижнем Новгороде стартовало строительство Ледовой арены. Спорткомплекс должен состоять из ледовой арены, площадью 60 на 30 метров, включать в себя 12 тысяч мест, тренировочную арену не более чем на 250 посадочных мест, зал для игры в кёрлинг, с четырьмя дорожками и трибуной.