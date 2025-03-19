Разработан способ получения наноматериалов из отходов

Также ученые предлагают использовать углеродные материалы в качестве носителя катализаторов. Для этого нужно совместить стадию получения углеродного носителя и этап нанесения катализатора. Подобные композитные системы можно будет использовать, например, в электрохимии. Кроме этого, ученые предприняли попытку перерабатывать реальные отходы с производства, из которых также получаются наноматериалы. «У нашего процесса нет такого параметра как “период разложения”, мы из отходов получаем ценный продукт без вреда экологии. Если просто сжигать отходы, то будут выделяться токсичные газы и теряется ценная углеродная составляющая. Если отходы захоронить просто в земле, то почва и грунтовые воды отравляются, и под действием света также будут образовываться еще более токсичные газы», — подчеркнула Потылицына.