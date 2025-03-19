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В Красноярске выставили на продажу стол первого мэра города

В Красноярске на продажу выставлен стол, который находился в кабинете первого мэра города.

Источник: Надежда Ворошилова

Этот 20-летний предмет мебели ищет нового владельца, который мечтает о должности градоначальника.

Стол принадлежал Валерию Позднякову, который занимал пост мэра с 1991 по 1996 год. Он скончался в августе 2021 года на 82-м году жизни. Объявление о продаже разместила Надежда Ворошилова, владелица Галереи изящных искусств, на своей странице в социальных сетях.

В публикации указано, что предмет мебели внушительных размеров (206×95х75 см) изготовлен в Италии из дуба. По информации, стол был создан в начале 2000-х годов, что означает, что Поздняков использовал его и после завершения своего срока на посту.

«Особенно рекомендую тем, кто хочет стать следующим мэром», — отметила арт-дилер, подчеркивая уникальность предложения.

Цена на стол в объявлении не указана.