Холодную воду отключили в Тайшете из-за аварии

Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло в Тайшете, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию города. По информации ООО «Водоресурс», в связи с аварией на сетях водоснабжения отключено холодное водоснабжение по адресам:
ул. Зелёная, 1 (мойка);
ул. Юбилейная 1А/1, 1А/2 (кафе);
ул. Автозаводская, 15 (кислородный цех, «Спецмонтаж»);
ул. Индустриальная, ⅛ (нежилое;).
ул. Индустриальная, 3/2 (нежилое);
ул. 1-я Целинная, 15А (территория РЭП);
ул. 3-я Целинная, 9 (водоразборная колонка).
Подача ХВС прекращена до устранения аварии — ориентировочно, до 20 марта.