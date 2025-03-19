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Холодную воду отключили в Тайшете из-за аварии

Водоснабжения ориентировочно не будет до 20 марта.

Источник: IrkutskMedia.ru

Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло в Тайшете, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию города. По информации ООО «Водоресурс», в связи с аварией на сетях водоснабжения отключено холодное водоснабжение по адресам:

ул. Зелёная, 1 (мойка);

ул. Юбилейная 1А/1, 1А/2 (кафе);

ул. Автозаводская, 15 (кислородный цех, «Спецмонтаж»);

ул. Индустриальная, ⅛ (нежилое;).

ул. Индустриальная, 3/2 (нежилое);

ул. 1-я Целинная, 15А (территория РЭП);

ул. 3-я Целинная, 9 (водоразборная колонка).

Подача ХВС прекращена до устранения аварии — ориентировочно, до 20 марта.