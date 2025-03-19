Большая вода дошла до домов в Сосновском районе

— Это дом моих родителей. Затопило сильно. Топит каждый год, и в подполье есть немного воды, — рассказывает жительница села. — У нас есть семья с пятью детьми, их дом тоже каждый год подтапливает, вода стоит в доме. Недавно умер глава семьи, и я не знаю, как они будут справляться с этим. Мои родители не бросят свой дом, но необходимо что-то делать с дамбой, чтобы вода ушла вниз по течению.