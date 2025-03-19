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Большая вода дошла до домов в Сосновском районе

В Сосновском районе Челябинской области из-за активного таяния снега уровень воды в реках значительно поднялся.

Источник: Глава Сосновского района Евгений Ваганов

Ситуация усугубилась проливными дождями. В результате подтоплению подверглись несколько населенных пунктов района. Накануне в селе Архангельское альтернативная дорога была заблокирована из-за перелива. Сейчас же паводок дошел до домов. Читатель КП-Челябинск поделился с редакцией видео, как вода окружила дом родителей-пенсионеров.

— Это дом моих родителей. Затопило сильно. Топит каждый год, и в подполье есть немного воды, — рассказывает жительница села. — У нас есть семья с пятью детьми, их дом тоже каждый год подтапливает, вода стоит в доме. Недавно умер глава семьи, и я не знаю, как они будут справляться с этим. Мои родители не бросят свой дом, но необходимо что-то делать с дамбой, чтобы вода ушла вниз по течению.

Глава района Евгений Ваганов рассказал, что по обращениям жителей работает специальная техника, которая откачивает талые воды в необходимых местах.

— В критических местах подтоплений жилой застройки в населенных пунктах техника углубляет водоотводные каналы и расчищает водопропускные трубы. Каждый случай подтопления держу на особом контроле.

В настоящее время администрация района и администрации сельских поселений организовали работу по устранению негативных последствий паводка.

В случае затопления территории жители могут получить помощь, связавшись по телефону 112 или обратившись в администрацию сельского поселения.