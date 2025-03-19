Гигантские пробки сковали движение в микрорайоне Каменка в Ростове

Это происшествие вызвало образование многокилометровых пробок в утренний час пик, когда большинство горожан направляются на работу. Значительные затруднения в передвижении отмечаются на улицах Таганрогской и 56-й Армии, а также на пересечении улиц Тарновского и Терлецкого с улицей Немировича-Данченко. Пробки также парализовали улицы Цезаря Куникова, Вавилова, Ларина, Шеболдаева, Стадионную и Комсомольскую площадь.