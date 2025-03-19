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Гигантские пробки сковали движение в микрорайоне Каменка в Ростове

В жилом районе Каменка в Ростове-на-Дону возникли значительные дорожные заторы, практически остановившие транспортное движение.

По данным очевидцев, причиной транспортного коллапса стала автомобильная авария с участием большегрузного транспорта на улице Вавилова.

Это происшествие вызвало образование многокилометровых пробок в утренний час пик, когда большинство горожан направляются на работу. Значительные затруднения в передвижении отмечаются на улицах Таганрогской и 56-й Армии, а также на пересечении улиц Тарновского и Терлецкого с улицей Немировича-Данченко. Пробки также парализовали улицы Цезаря Куникова, Вавилова, Ларина, Шеболдаева, Стадионную и Комсомольскую площадь.

Водителям рекомендуется по возможности выбирать альтернативные пути следования, чтобы избежать попадания в сложившуюся непростую дорожную обстановку.