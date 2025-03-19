Сейсмологи фиксируют рост активности в Байкальской рифтовой зоне

«Сейчас мы выходим из минимума сейсмичности, который пришелся на 2022−2023 годы. Основная активность возможна в северной Монголии, южной и северной частях Байкальской зоны, где почти нет населения. Но пока ситуация тихая и гладкая: в январе было одно ощутимое событие, февраль и март прошли спокойно», — отметила директор Байкальского филиала Единой географической службы РАН Елена Кобелева.