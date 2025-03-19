Сейсмологи фиксируют рост активности в Байкальской рифтовой зоне

В Байкальской рифтовой зоне зафисирован рост сейсмологической активности. С начала 2025 года зарегистрировано 20 подземных толчков, но прогнозов и предвестников крупных событий нет. 2022−2023 годы стали минимумом сейсмичности, а сейчас наблюдается постепенный выход из этого «затишья», сообщает ИА IrkutskMedia.
Несмотря на увеличение активности, эксперты подчеркивают отсутствие предвестников и прогнозов крупных событий.
«Сейчас мы выходим из минимума сейсмичности, который пришелся на 2022−2023 годы. Основная активность возможна в северной Монголии, южной и северной частях Байкальской зоны, где почти нет населения. Но пока ситуация тихая и гладкая: в январе было одно ощутимое событие, февраль и март прошли спокойно», — отметила директор Байкальского филиала Единой географической службы РАН Елена Кобелева.
По словам эксперта, высока вероятность, что количество событий не привысит уровня в 10 тысяч толчков за год.
Напомним, что 29 января на Байкале произошло землетрясение. Сейсмособытие произошло в районе поселка Большое Голоустное. В Каменске ощущались толчки в 4 балла, Большое Голоустное, Иркутск, Смоленщина, Пивовариха, Максимовщина, Еланцы — 3−4 балла, Хомутово, Маркова, Ангарск, Стеклянка, Грановщина, Шелехов, Усолье-Сибирское — 3 балла.