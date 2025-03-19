В Иркутске прошел первый дождь в 2025 году

Вот такой сюрприз! Но на этом природа не закончила… Уже завтра в Иркутске резко потеплеет до +15 градусов. Кто хотел лето? Радуйтесь, для вас анонс. Благодарить за это нужно теплый воздух из Средней Азии и Казахстана.