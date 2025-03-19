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В Иркутске прошел первый дождь в 2025 году

Дождь в марте стал сюрпризом для жителей Братска и Усть-Кута.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске прошел первый в 2025 году дождь. Вот такими чудесами решил порадовать сибиряков первый месяц весны. Как стало известно КП-Иркутск, в ночь на 19 марта теплая погода принесла осадки и в Братск. А в северном Усть-Куте моросило все утро.

Вот такой сюрприз! Но на этом природа не закончила… Уже завтра в Иркутске резко потеплеет до +15 градусов. Кто хотел лето? Радуйтесь, для вас анонс. Благодарить за это нужно теплый воздух из Средней Азии и Казахстана.

Сибирякам все никак не дадут хорошенько померзнуть. Аномальные температуры сохранятся и в апреле. К концу месяца столбики термометров на юге Иркутской области покажут отметки в +23… +25 градусов! Так что, готовимся доставать шорты и тапки раньше обычного.