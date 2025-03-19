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Облитые из луж красноярцы могут подать в суд на водителей-лихачей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание водителей на необходимость снижения скорости при движении по мокрым дорогам. Быстрая езда по лужам может привести к опасным ситуациям на дороге и даже стать причиной судебных разбирательств.

Источник: НИА Красноярск

Пешеходы, облитые проезжающим автомобилем, могут подать на водителя в суд за порчу имущества. Важным условием является то, что сам момент обливания должен быть зафиксирован на камеры видеонаблюдения или чей-то регистратор. Чтобы избежать подобных инцидентов, водителям следует притормаживать перед лужами, советуют в Госавтоинспекции.

Кроме того, горожанам напоминают об опасности аквапланирования — ситуации, когда транспортное средство становится неуправляемым на мокром участке дороги. Водителям следует плавно въезжать на мокрый участок и не совершать резких маневров. Также лужи могут скрывать ямы и другие неровности дорожного полотна, что может привести к повреждениям автомобиля.