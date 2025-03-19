Облитые из луж красноярцы могут подать в суд на водителей-лихачей

Кроме того, горожанам напоминают об опасности аквапланирования — ситуации, когда транспортное средство становится неуправляемым на мокром участке дороги. Водителям следует плавно въезжать на мокрый участок и не совершать резких маневров. Также лужи могут скрывать ямы и другие неровности дорожного полотна, что может привести к повреждениям автомобиля.