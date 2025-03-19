1% от всех случаев рака ЖКТ: уфимские врачи помогли 80-летнему мужчине с редким видом онкологии

В Уфе врачам Республиканского онкологического диспансера удалось успешно прооперировать 80-летнего пациента с крайне редким случаем рака желудочно-кишечного тракта. Как рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава регионального Министерства здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, такой диагноз встречается лишь в 1% от всех случаев онкологии ЖКТ.