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1% от всех случаев рака ЖКТ: уфимские врачи помогли 80-летнему мужчине с редким видом онкологии

В Уфе в онкодиспансере спасли пенсионера с редчайшим случаем рака ЖКТ.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе врачам Республиканского онкологического диспансера удалось успешно прооперировать 80-летнего пациента с крайне редким случаем рака желудочно-кишечного тракта. Как рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава регионального Министерства здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, такой диагноз встречается лишь в 1% от всех случаев онкологии ЖКТ.

У пациента была обнаружена гастроинтестинальная стромальная опухоль тощей кишки -образование, которое находится в подслизистом слое органов ЖКТ. Такие опухоли встречаются редко.

Врачи не только удалили саму опухоль, но и пораженный участок кишечника, после чего восстановили непрерывность органа, соединив его концы. Операция была сложной из-за большого размера опухоли и преклонного возраста пациента.

Айрат Рахматуллин отметил, что такие случаи подчеркивают важность развития новых методов лечения и доступности медпомощи для всех пациентов, независимо от сложности их диагнозов.

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