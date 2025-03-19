1% от всех случаев рака ЖКТ: уфимские врачи помогли 80-летнему мужчине с редким видом онкологии

В Уфе врачам Республиканского онкологического диспансера удалось успешно прооперировать 80-летнего пациента с крайне редким случаем рака желудочно-кишечного тракта. Как рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава регионального Министерства здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, такой диагноз встречается лишь в 1% от всех случаев онкологии ЖКТ.
У пациента была обнаружена гастроинтестинальная стромальная опухоль тощей кишки -образование, которое находится в подслизистом слое органов ЖКТ. Такие опухоли встречаются редко.
Врачи не только удалили саму опухоль, но и пораженный участок кишечника, после чего восстановили непрерывность органа, соединив его концы. Операция была сложной из-за большого размера опухоли и преклонного возраста пациента.
Айрат Рахматуллин отметил, что такие случаи подчеркивают важность развития новых методов лечения и доступности медпомощи для всех пациентов, независимо от сложности их диагнозов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.