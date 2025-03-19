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В Иркутской области планируют построить высшее военное училище

В качестве площадки рассматривается Ангарск.

Источник: Правительство Иркутской области

В Иркутской области планируют создать высшее военное училище. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Игорь Кобзев встретился с представителями Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, с которыми он обсудил создание в регионе высшего военного училища.

«Рабочая группа минобороны Российской Федерации прибыла в Иркутскую область по приглашению губернатора Игоря Кобзева для рассмотрения возможности размещения в регионе высшего военного училища. В России для этих целей рассматривают несколько площадок в разных регионах. В Иркутской области такая площадка расположена в Ангарске», — отметили в правительстве Иркутской области.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске реконструируют кадетский корпус.