В Иркутске 9 мая запустят праздничный фейерверк

Отличные новости! В день празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Иркутске запустят фейерверк. Как стало известно КП-Иркутск, на эти цели выделят четыре миллиона рублей. Подрядчик должен разработать сценарий праздника, подготовить видеоролик, а также аудиосопровождение, которое будет совпадать с залпами.
Судя по данным, размещенным на официальном сайте госзакупок, заказчиком выступает Центр комплексного обеспечения губернатора Иркутской области и правительства. По продолжительности фейерверк будет длиться не меньше восьми минут, всего планируется почти три тысячи залпов! По традиции, увидеть завораживающее шоу можно будет в районе Нижней Набережной.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура продолжает контролировать восстановление прав жителей дома на улице Пискунова, 40 в Иркутске.