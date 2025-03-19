В Иркутске 9 мая запустят праздничный фейерверк

Судя по данным, размещенным на официальном сайте госзакупок, заказчиком выступает Центр комплексного обеспечения губернатора Иркутской области и правительства. По продолжительности фейерверк будет длиться не меньше восьми минут, всего планируется почти три тысячи залпов! По традиции, увидеть завораживающее шоу можно будет в районе Нижней Набережной.