Сергей Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медпомощи в Москве

Рост в области нейрохирургии за пять лет составил 62%: в 2024 году было проведено более 9,5 тысячи таких операций. Современное оборудование позволяет специалистам проводить операции на головном и спинном мозге, а также на периферических нервах. Хирургические вмешательства выполняются через небольшие проколы, что позволяет минимизировать травматичность. Благодаря этому пациент может быть выписан через несколько дней.