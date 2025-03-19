В Казани приостановят работу метро на время проходки тоннеля

В этом году может быть временно остановлено движение поездов до станции «Дубравная» на первой линии метро Казани. Это связано с тоннельными работами, которые проводит «Казметрострой» под первой веткой в направлении РКБ, о чем сообщил Дмитрий Краснов, руководитель отдела проектирования объектов метро в компании «Татаинветсгражданпроект», в беседе с «БИЗНЕС Online».
«Это критический момент, и важно не допустить проседаний, — отметил Краснов. — На время выполнения работ мы будем обращаться к “Метроэлектротранс” с просьбой приостанавливать движение для обеспечения максимальной безопасности строительства. При благоприятном исходе, остановка займет около двух недель на каждый тоннель», — добавил он.
Работы по прокладке тоннеля начнутся от строящейся станции «100-летие ТАССР», где уже подготовлен котлован и ожидается прибытие механизированных тоннелепроходческих комплексов.
«Как только оборудование прибудет, его протянут по станции, чтобы затем пройти под первой линией, — пояснил Краснов. — Конечно, можно было бы сразу заняться строительством монолитной станции, но это потребовало бы разборки щитов, их демонтажа, транспортировки и последующей сборки на новом месте. Любая разборка отрицательно сказывается на ресурсе щитов — они разделяются на три части, разбираются, демонтируются, поднимаются и перевозятся. К тому же, найти краны нужной грузоподъемности довольно сложно. Это процесс трудоемкий и затратный».
Первые четыре станции второй линии метро Казани планируется сдать в эксплуатацию в 2027 году, после чего подземные работы продолжатся в направлении Деревни Универсиады и РКБ.