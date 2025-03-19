В Казани приостановят работу метро на время проходки тоннеля

«Как только оборудование прибудет, его протянут по станции, чтобы затем пройти под первой линией, — пояснил Краснов. — Конечно, можно было бы сразу заняться строительством монолитной станции, но это потребовало бы разборки щитов, их демонтажа, транспортировки и последующей сборки на новом месте. Любая разборка отрицательно сказывается на ресурсе щитов — они разделяются на три части, разбираются, демонтируются, поднимаются и перевозятся. К тому же, найти краны нужной грузоподъемности довольно сложно. Это процесс трудоемкий и затратный».