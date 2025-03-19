В Ангарске планируют построить высшее военное командное училище

В Иркутской области появится высшее военное командное училище. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, губернатор Игорь Кобзев встретился с представителями Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, где поднял вопросы строительства.
— Решение задач по защите государства — это важнейший приоритет. Правительство с особой ответственностью подходит к решению вопросов, касающихся воинских частей и военных объектов, как уже расположенных на территории региона, так и планируемых к размещению. Направление военного образования в регионе мы хотели бы развивать, — прокомментировал Игорь Кобзев.
Сейчас эксперты должны определиться с городом, который лучше подойдет для строительства училища и размещения полигона, пока выбор пал на площадку, расположенную в Ангарске.
Отметим, рабочая группа ранее уже приезжала в регионе, чтобы лично ознакомиться с территорией. Также представители министерства обороны поучаствовали во втором форуме волонтеров и добровольцев тыла «СВОих не бросаем», помимо этого встретились с курсантами кадетских классов, побывали в музее Победы, в Суворовском военном училище.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в день празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Иркутске запустят фейерверк.