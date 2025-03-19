В Ангарске планируют построить высшее военное командное училище

— Решение задач по защите государства — это важнейший приоритет. Правительство с особой ответственностью подходит к решению вопросов, касающихся воинских частей и военных объектов, как уже расположенных на территории региона, так и планируемых к размещению. Направление военного образования в регионе мы хотели бы развивать, — прокомментировал Игорь Кобзев.