100 тыс. за идеальный ЕГЭ: Владивосток завлекает выпускников в местные вузы

Поводом для инициативы стал массовый отток талантливых абитуриентов в другие регионы. По данным за 2024 год, из 28 выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, лишь четверо остались в Приморье. Большинство предпочли вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.