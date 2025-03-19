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100 тыс. за идеальный ЕГЭ: Владивосток завлекает выпускников в местные вузы

Документ ждет обсуждение в городской думе на ближайшей сессии.

Источник: Аргументы и факты

Администрация Владивостока внесла в городскую думу проект выплат выпускникам-стобалльникам, чтобы стимулировать их поступление в местные вузы. Как сообщают «Новости Владивостока на VL.ru», документ уже поддержал комитет по социальной политике и теперь его рассмотрят на ближайшей сессии законодательного органа.

Поводом для инициативы стал массовый отток талантливых абитуриентов в другие регионы. По данным за 2024 год, из 28 выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, лишь четверо остались в Приморье. Большинство предпочли вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.

Согласно проекту, выпускники, поступившие в приморские университеты, получат по 100 тысяч рублей за каждый предмет, сданный на максимум. Финансовое обоснование, подписанное главой города, предполагает выделение средств из муниципального бюджета. При этом депутаты подчеркивают: для реализации программы потребуется дополнительная поддержка краевых или федеральных властей.

Проект предлагают включить в дополнение к муниципальному акту от 15 декабря 2014 года № 158-МПА, регулирующему образовательную сферу. Окончательное решение по инициативе примут на заседании думы в четверг, 27 марта. Если документ утвердят, первые выплаты смогут получить выпускники текущего учебного года. Если, конечно, поступят в местные вузы.