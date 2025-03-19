Мать пятерых детей из Приморья не понимает критики: «Неужели они думают, что мне легче рожать, чем им»

У 36-летней Людмилы пятеро детей: старшему Владиславу — 14 лет, младшим — Инессе, Лие, Григорию и Аркадию — от одного до пяти лет. Сейчас она беременна шестым. Личная жизнь не сложилась, отцы детей не участвуют в их воспитании. Как женщина рассказала «АиФ-Приморье», сама она родилась и выросла в маленькой комнате на Эгершельде. Там они и проживали все это время с детьми.
Людмила надеялась получить новую квартиру по краевому закону «О социальной поддержке семей с детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий». Однако закон отменили, и надежды на улучшение жилищных условий рухнули.
Органы опеки неоднократно проверяли условия жизни семьи: в крохотной комнате дети уже не помещаются, канализация в общем туалете забита, а средств на ремонт нет. Но государственной помощи женщина не дождалась, так как формально Людмила не подходит под критерии. Несмотря на трудности, Людмила заботится о детях, не имеет вредных привычек.
На сегодняшний день Людмила уже семь месяцев разлучена с детьми. Старшие находятся в реабилитационном центре «Парус надежды», а младшие — в доме малютки. Органы опеки готовят документы для подачи в суд на лишение родительских прав. Если это произойдет, у детей будет мало шансов найти приемную семью, так как по закону братьев и сестер нельзя разделять. Кроме того, государство будет обязано предоставить каждому из пятерых детей квартиру по достижении совершеннолетия.
Главная проблема во всей этой ситуации — острая нехватка социального жилья во Владивостоке. Единственный возможный вариант, который подобрали для Людмилы, — двухкомнатная квартира в военном бараке на улице Дальней. Дом подключен к холодной воде и отоплению, но требует ремонта. Район не блещет инфраструктурой: нет магазинов, школ или детских садов. Однако есть и плюсы — дружные соседи, готовые помочь, и охраняемая территория.
Людмила активно собирает необходимые документы, готова въехать в квартиру, привести ее в порядок и как можно скорее вернуть детей.
«Надо быстрее возвращать детей, возить в детский сад буду на микроавтобусе. Главное, чтобы они были рядом», — говорит женщина.
Ее история прогремела в соцсетях и вызвала неоднозначное отношение. Кто-то женщину жалел, кто-то осуждал. Людмила не может понять: почему все, кто ее критикует, знают, как нужно делать и как должно быть?
«Неужели они думают, что мне легче рожать, чем им?» — спрашивает она.
Ранее многодетная мать поделилась своей трагической историей. Она долго не могла забеременеть и уже отказалась от мыслей стать матерью. Но после смерти брата и матери все изменилось. По ее словам, она захотела, чтобы души ушедших родных воплотились в детях.