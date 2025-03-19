Мать пятерых детей из Приморья не понимает критики: «Неужели они думают, что мне легче рожать, чем им»

У 36-летней Людмилы пятеро детей: старшему Владиславу — 14 лет, младшим — Инессе, Лие, Григорию и Аркадию — от одного до пяти лет. Сейчас она беременна шестым. Личная жизнь не сложилась, отцы детей не участвуют в их воспитании. Как женщина рассказала «АиФ-Приморье», сама она родилась и выросла в маленькой комнате на Эгершельде. Там они и проживали все это время с детьми.