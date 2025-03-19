«Острый живот, боль в плече и руке, как будто сильно растянул». Белорусский врач назвал нетипичные симптомы инфаркта

Атипичные симптомы инфаркта миокарда в интервью порталу 24health.by назвал завкафедрой внутренних болезней, кардиологии и ревматологии Белорусского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Андрей Пристром.
По его словам, при некоторых инфарктах боли могут начинаться в области живота, и таких пациентов привозят в хирургические стационары, предполагая, что это острый живот. Поэтому, даже если есть подозрение на острый живот, надо снимать электрокардиограмму.
«Некоторые пациенты с инфарктом миокарда рассказывают о том, что начинают болеть плечи и руки», — отметил Андрей Пристром и рассказал об ощущениях таких пациентов — как будто человек потянул, поднял что-то тяжелое.
По словам медика, доля атипичных и бессимптомных форм очень сильно варьирует от возраста, и чем старше человек становится, тем их больше.
Что касается классических симптомов инфаркта миокарда, то это жгучая нестерпимая боль за грудиной, отдающее в правое или левое плечо и руку, под лопатку, в левую половину грудной клетки, нижнюю челюсть. Может также возникнуть одышка, ощущение удушья. Боль может быть локализована вначале в верхней части живота, возникнуть тошнота и рвота.
Еще один возможный симптом инфаркта — срыв ритма сердца. Может возникнуть ощущение сердцебиения или замирания сердца, одышка, головокружение.
Иногда инфаркт может имитировать инсульт с нарушением или потерей сознания, головной болью.
А иногда инфаркт протекает и без специфических симптомов.
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