Огурцы подорожали в Ростове-на-Дону и области

В Ростове-на-Дону и области увеличились цены на свежие огурцы. Тенденцию уже отметили жители региона, также подорожание подтверждается данными Ростовстата.
По статистике, средняя стоимость 1 кг продукта в феврале 2025 года составила 303,14 рубля, и это было на 8,41 рубля больше, чем месяцем ранее. Напомним, в январе огурцы стоили в среднем 294,73 рубля.
Более свежие цифры за март специалисты Ростовстата пока не публиковали. Однако, судя по ценникам в сетевых магазинах, стоимость продукта сейчас варьируются от 144 до 288 рублей за 1 кг. При этом некоторые интернет-пользователи в соцсетях утверждают, что видели и более дорогие огурцы, но не уточнили, где именно.
Напомним, ранее в Центробанке пояснили, что у тепличных хозяйств выросли затраты на производство, логистику и зарплаты работникам, и эта ситуация напрямую повлияла на цены в регионе.