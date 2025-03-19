Огурцы подорожали в Ростове-на-Дону и области

Более свежие цифры за март специалисты Ростовстата пока не публиковали. Однако, судя по ценникам в сетевых магазинах, стоимость продукта сейчас варьируются от 144 до 288 рублей за 1 кг. При этом некоторые интернет-пользователи в соцсетях утверждают, что видели и более дорогие огурцы, но не уточнили, где именно.