Верховный суд России отклонил жалобу дочери экс-мера Ростова

Ранее кредиторы подали заявление о признании Ольги Чернышёвой банкротом. Арбитражный суд первой инстанции отклонил их требования, но апелляционная инстанция удовлетворила иск. В отношении женщины была инициирована процедура реструктуризации долгов на сумму 17 миллионов рублей.