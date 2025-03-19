Верховный суд России отклонил жалобу дочери экс-мера Ростова

Соответствующая информация опубликована на сайте суда.
Ранее кредиторы подали заявление о признании Ольги Чернышёвой банкротом. Арбитражный суд первой инстанции отклонил их требования, но апелляционная инстанция удовлетворила иск. В отношении женщины была инициирована процедура реструктуризации долгов на сумму 17 миллионов рублей.
Чернышёва попыталась обжаловать это решение. Она просила передать её дело на рассмотрение Коллегии по экономическим спорам, но Верховный суд РФ отклонил её просьбу.
Напомним, что Чернышеву признали банкротом во второй раз.